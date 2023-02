Creuse : la mémoire de poilus "fusillés pour l'exemple" bientôt réhabilitée ?

"On est loin du cliché du révolutionnaire anti-guerre. C'était simplement un ras-le-bol", explique d'emblée Amaury de la Rupelle, chargé des anciens combattants à la Préfecture de la Creuse. Si on parle beaucoup des mutineries de 1917, on connaît moins l'histoire de ces 639 soldats, dont cinq Creusois, "fusillés pour l'exemple" dès le début de la Grande Guerre. C'est leur mémoire que le Parlement réfléchit à réhabiliter, pour qu'ils ne soient plus considérés comme "traîtres" ou "lâches" et trouvent une place sur les monuments aux morts.

Des bouc-émissaires pour punir le groupe

"La guerre de 14 est une guerre industrielle, elle a broyé des hommes dès le début. Mais les officiers ne pouvaient pas laisser un refus de monter à l'assaut impuni. C'est pour cela que certains ont été tirés au sort et fusillés. Pas pour une faute qu'ils avaient commise, mais comme bouc-émissaires pour punir le groupe".

C'est le cas de Félix Baudy, né à Royère de Vassivière en 1881 et fusillé le 20 avril 1915 en Meurthe-et-Moselle. "Son unité avait subi d'importantes pertes et était en première ligne depuis plusieurs jours. On leur a demandé de monter une nouvelle fois à l'assaut. Beaucoup ont dit que ce n'était pas leur tour, que d'autres unités étaient disponibles pour le faire. Pas parce qu'ils refusaient de défendre le territoire, mais sur les 30 hommes à avoir obéi, trois seulement ont survécu", raconte Amaury de la Rupelle. Les officiers décident alors d'en tirer cinq au sort, et les fusillent.

Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Le travail de Caroline Pauly, spécialiste des poilus creusois, a permis d'identifier quatre autres fusillés dans le département : Jean Prebost, né en 1884 à Saint-Martin-Château, abattu en même temps que Félix Baudy ; Jean Moret, de Malleret-Boussac, fusillé un mois plus tôt dans la Meuse ; Louis Lelache, de Vidaillat, tué un an plus tard dans le même département et Sylvain Lacherade, de St-Leger-le-Guéretois, fusillé en 1917 en Tunisie.

Si certains ont été réhabilités grâce au combat de leurs familles, amis ou des communes creusoises d'où ils étaient originaires il n'y a jamais eu "de reconnaissance générale de l'État", explique Amaury de la Rupelle. Pour lui il est temps de le faire : "Maintenant que les tensions sont apaisées on peut revenir sur cette histoire, accepter de dire qu'ils ne sont pas morts en traitre et leur reconnaître la qualité de Morts pour la France".

Les députés ont adopté le texte en janvier 2021, il est maintenant sur la table du Sénat.