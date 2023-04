Creuse : la nouvelle préfète Anne Frackowiak-Jacobs a pris ses fonctions ce lundi 3 avril

Et de trois ! Après Magali Debatte et Virginie Darpheuille, c'est encore une femme qui prend les rênes de la préfecture de la Creuse. Nommée en conseil des ministres le 15 février, Anne Frackowiak-Jacobs a officiellement pris ses fonctions ce lundi 3 avril. "Ce n'est pas une légende explique-t-elle en souriant.. J'ai appris la veille au soir, le 14 février à 21 h que je serai nommée le lendemain dans la Creuse". Après une longue carrière dans l'administration et plusieurs postes dans la préfectorale, c'est la première fois qu'elle devient préfète.

Des rencontres protocolaires

Comme ses prédécesseures, Anne Frackowiak-Jacobs ne va pas avoir le temps de s'ennuyer durant ces prochains jours en Creuse. Son agenda est déjà bien chargé. Elle va rencontrer les élus, les parlementaires, les représentants du monde agricole, et les directeurs des services de l’État dans le département. Plusieurs dossiers l'attendent sur son bureau dont celui du le plan particulier pour la Creuse " le premier est arrivé à échéance, les négociations pour le prochain sont en cours". La préfète souhaite aussi rencontrer rapidement l'inspecteur d’académie pour discuter de la carte scolaire. Elle a hâte de découvrir le département. " Je vais bouger beaucoup, me déplacer. Il faut traiter les petits sujets avant qu'ils ne deviennent gros ".

