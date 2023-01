Creuse : la population de 47 communes recensée en 2023

Vous allez ou vous avez déjà reçu la visite d'un agent recenseur si vous habitez l'une des communes concernées par le recensement en 2023 en Creuse. Cette année, on va se compter à Boussac, à Jarnages, à Parsac-Rimondeix, à Glénic ou encore à Auzances et à Saint-Hilaire-le Château. Au total, 9.200 foyers seront recensés dans 47 communes dont Guéret. Dans les villes de plus de 10.000 habitants, on recense chaque année 8% de la population, c'est ce qui se passe actuellement dans la ville préfecture. Pour les autres communes, le recensement se fait une fois tous les cinq ans.

Sur papier ou via internet

Le recensement est obligatoire. Il peut se faire directement sur ce site grâce au code d'accès que vous trouverez sur la notice laissée par l'agent recenseur. Mais si vous préférez opter pour la version papier, l'agent prendra rendez-vous avec vous. Attention, les agents recenseurs ont tous une carte officielle qu'ils doivent vous présenter pour rentrer chez vous. Si vous avez un doute, n'ouvrez pas et appelez votre mairie.

Des questionnaires anonymes

Le questionnaire à remplir porte à la fois sur votre logement et sur ses occupants. "Il y a des questions sur la composition du ménage, s'il y a des enfants, s'ils sont scolarisés, si le couple est marié" explique Laurent, agent recenseur à Guéret. Toutes ces données sont anonymes. Une fois traitées, elles permettront d'avoir une vision plus juste des besoins en terme d'écoles, de crèches, de transports en commun, de logements, etc. Le recensement 2023 va se poursuivre jusqu'au 25 février.