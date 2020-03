Creuse : La Poste adapte son organisation face au coronavirus

Face à l'épidémie de coronavirus, La Poste s'adapte, pour protéger facteurs et guichetiers. Le temps de travail des agents sera réduit, mais la distribution du courrier et des colis est maintenue.

L'épidémie de coronavirus pousse La Poste a se réorganiser. Lors de la première semaine du confinement, certains facteurs avaient fait valoir leur droit de retrait, notamment dans le Limousin, à Aixe-sur-Vienne par exemple. La direction nationale de La Poste annonce finalement des mesures, ce lundi 23 mars, pour mieux protéger ses agents. Elle assure que la distribution du courrier et des colis continuera d'être assurée.

Réduction du temps de travail pour les facteurs

Dans son communiqué, La Poste assure qu'elle "se recentre sur ses missions essentielles au service de la population tout en adaptant son organisation".

Les facteurs qui distribuent du courrier et des colis vont pouvoir passer moins de temps au travail "sans impact sur leur rémunération" promet la direction.

Durant la semaine du 23 au 28 mars, "l'organisation se fera sur la base de quatre jours travaillés". A partir du lundi 30 mars, ils travailleront trois jours par semaine. Les équipes prendront aussi leur service en décalé afin de réduire de moitié le nombre d'agents présents au même endroit au même moment.

Les tournées seront toujours effectuées

La direction assure que la distribution des colis et du courrier sera toujours effectuée. Elle demande néanmoins aux clients de "concentrer leurs commandes et leurs envois sur ce qui leur est strictement nécessaire".

Les services de proximité comme le portage de repas aux personnes âgées, le portage de médicaments, le portage de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants seront aussi assurés.

Le service sera suspendu si les facteurs n'ont pas accès au gel-hydro-alcoolique

La semaine dernière les facteurs du Limousin avaient dénoncé un manque de matériel pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dans son communiqué, la direction s'engage à suspendre les services si les agents n'ont pas accès à des points d’eau, s'ils ne sont pas équipés en gel hydro-alcoolique ou en lingettes virucides, et s'il n'y a pas de masque pour les services l’exigeant (services de proximité pour les plus fragiles).

1600 bureaux de postes restent ouverts en France

Vous l'avez sans doute constaté si vous habitez dans la campagne creusoise, certains bureaux de poste sont fermés depuis le début de l'épidémie. Là encore il s'agit de limiter l'exposition des agents. En Creuse les bureaux de Guéret, Aubusson, La Souterraine et Gouzon accueillent toujours du public. 1600 sites restent ouverts en France.

Les chargés de clientèle voient aussi leur temps de travail réduit sans impact sur leur rémunération.

La Poste nous demande, là encore de limiter nos déplacements dans les bureaux de postes au strict nécessaire. Elle nous incite à faire certaines opérations à distance et rappelle que "les clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale".