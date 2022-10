Creuse : la ville de Guéret ne diffusera pas la Coupe du monde sur écran géant

La ville de Guéret imite Limoges , Paris, Lille ou encore Dijon. Elle ne diffusera pas les matchs de la Coupe du monde au Qatar sur écran géant, ni en plein air, ni à l'espace André Lejeune. La décision a été prise ce vendredi par l'équipe municipale. "Cette Coupe du monde est un désastre humanitaire et écologique, explique Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret. On ne peut pas tout cautionner au nom du sport."

ⓘ Publicité

"On ne peut pas jouer au foot sur des cadavres"

Malgré tout, pour la maire de Guéret, "on se réveille tard". Pour elle, l'attribution de la Coupe du monde au Qatar aurait dû poser problème dès le début. "À l'époque où on va demander aux ménages d'économiser le moindre degré dans leur maison, de voir ce qui est mis en place en plein désert avec des stades climatisés, c'est inadmissible, poursuit-elle. On ne peut pas jouer au foot sur des cadavres." La Coupe du monde au Qatar aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.