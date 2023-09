Creuse : Laura, professeur des écoles fait sa première rentrée lundi

A l'approche de la reprise des cours, Laura a préparé son cartable. Elle connait parfaitement les tables de multiplication et les règles d'accord du passé composé. Pourtant, elle a une petite boule au ventre. Cette Corrézienne de 22 ans prépare en effet sa première rentrée en tant que professeur des écoles stagiaire. Cette année, elle sera responsable des CM1- CM2 à Saint-Laurent.

Une vocation née au CP

La jeune femme rêve de devenir professeur des écoles depuis toute petite. "Quand j'étais au CP j'ai rencontré une enseignante qui m'a donné envie de devenir moi-même enseignante", se souvient la jeune femme.

Laura devra enseigner à une classe de 22 élèves. © Radio France - Camille André

A quelques heures de la sonnerie, elle ressent donc beaucoup d'excitation, mais aussi une certaine pression : " Ce qui me stresse notamment c'est de me retrouver en face des élèves et de me demander : qu'est-ce que je vais leur dire pour commencer la journée? J'y ai réfléchi tous les jours ces derniers temps", explique-t-elle.

La question de l'autorité

La rentrée est souvent considéré comme une journée charnière pour instaurer un climat de travail dans la classe. Laura ne peut s'empêcher de s'interroger sur la notion d'autorité. " Lors de mes précédents stages j'ai déjà dû faire preuve de fermeté, mais j'étais face à des élèves de grande section. Ce n'est pas le même public. Là je serai face à des élèves de CM2, je me demande comment ils vont réagir", reconnait la jeune femme.

L'enseignante a fait sa pré-rentrée vendredi 1er septembre. Elle a pu rencontrer ses collègues de l'école de Saint-Laurent et préparer la salle pour l'arrivée des élèves ce lundi 4 septembre.