Creuse : le bureau de poste d'Ahun ferme pour travaux

Fermé pour travaux ! Le bureau de poste d'Ahun ferme ses portes ce vendredi 10 mars, pour cause de travaux. Il s'agit pour la Poste d'améliorer l'accueil du public mais aussi les conditions de travail de ses agents. Les murs et la facade seront repeints, l'éclairage et le sol refaits et le mobilier des conseillers bancaires va être changés. Durant toute la durée des travaux, c'est au bureau de Lavaveix-les-Mines qu'il faudra s'adresser pour retirer des colis ou effectuer des opérations postales ou bancaires. Le bureau de poste d'Ahun rouvrira le 29 mars à 9h.

ⓘ Publicité

En pratique

Le bureau de poste de Lavaveix-les-Mines est situé 1 place Carnot. Il est ouvert du lundi au vendredi aux horaires suivants :

lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 15h30

Pour les opérations bancaires à distance :