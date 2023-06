Creuse : le cabinet médical de Bellegarde-en-Marche ouvre le 19 juin

L'attente des patients en mal de médecins touche à sa fin dans le sud-est de la Creuse : le centre de santé de Bellegarde-en-Marche ouvrira le lundi 19 juin, dans deux semaines.

Le cabinet fonctionnera sur le modèle de celui d'Ajain , piloté également par les associations Médecins Solidaires et Bouge Ton Coq : des généralistes de toute la France viendront en Creuse pour assurer les consultations pendant une semaine. Ils se relaieront pour permettre une continuité des soins.

Le cabinet devient alors le médecin traitant, pour l'Assurance Maladie. Les fiches des patients sont remplies méticuleusement, pour assurer un suivi efficace des patients, même si les médecins changent chaque semaine.

A Bellegarde-en-Marche, il n'y avait plus de médecin depuis l'été dernier et le départ à la retraite du seul généraliste de la commune, installé depuis plus de trente ans.

La mairie organise une réunion d'information le mardi 13 juin à 19h, pour celles et ceux qui aimeraient mieux comprendre le fonctionnement du centre de santé, dont les locaux neufs restaient vides jusqu'à présent.