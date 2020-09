Creuse : le chat Roméo est rentré chez lui à l'Ehpad d'Ajain

Bonne nouvelle ! Roméo le chat de l'Ehpad d'Ajain a été retrouvé. Le matou avait disparu depuis un mois et demi et les résidents étaient très inquiets.

C'est une histoire qui finit bien ! Les résidents de l'Ehap d'Ajain ont retrouvé leur petit Roméo. Ce chat qui partage leur vie depuis 4 ans avait disparu depuis un mois et demi. La dernière fois qu'il avait été aperçu, c'était le 9 septembre à Guéret, dans le quartier de l'hôpital. Et c'est là qu'il a été retrouvé ce jeudi matin. Des âmes charitables avaient pris l'habitude de lui donner à manger tous les matins. C'est donc un chat en bonne santé et bien nourri qui est rentré chez lui.

Tout le monde est content

A peine revenu à l'Ehpad, Roméo a repris ses habitudes. Il est allé se promener dans le parc, faire un petit tour dans le bourg, puis il est rentré se reposer sur un fauteuil, dans la chambre d'une résidente. Son retour, c'est un véritable soulagement pour les résidents et le personnel de l'Ehpad. Le chat a l'habitude de participer aux animations et de se choisir le soir une chambre pour passer la nuit.