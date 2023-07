Creuse : le club de foot de Boussac a fêté ses 100 ans en organisant de grandes retrouvailles

Ils ont porté le maillot du CSB plus ou moins longtemps et ont rechaussé les crampons ce 1er juillet pour célébrer les 100 ans du club.

Le stade municipal de Boussac était tout en jaune et noir ce 1er juillet, les couleurs du C.S.B., le club de foot qui fêtait ses 100 ans ! Les petits plats ont été mis dans les grands pour cette fête d'anniversaire avec le matin, des jeux pour les enfants et l'après-midi, les retrouvailles des anciens, autour d'un verre ou sur le terrain.

Franches rigolades et quelques larmes

Beaucoup ont en effet joué des petits matches, sur des moitiés de terrain. L'occasion de rechausser les crampons et de voir si le foot, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! Et si le souffle était parfois un peu court, cela n'a en rien entamé la joie des retrouvailles et de franches rigolades.

Joie et émotion ont marqué cette journée où les plus anciens ont pu consulter des albums photos et d'articles de presse, mais aussi visionner un petit film d'archives. Des souvenirs en pagaille pour une fête, de l'avis de tous, amplement réussie.

Grâce aux archives du district de foot de la Creuse (qui conserve les licences depuis 1994) mais aussi grâce aux réseaux sociaux, aux discussions, le club de Boussac avait dressé une liste de 900 noms et réussi à contacter 700 personnes ! Pus de 150 ont répondu présent, sans compter leur famille, épouses et enfants !

Aujourd'hui, le CSB compte une centaine de licenciés, pour cinq équipes, dont une féminine. L'équipe une (masculine) évolue en Régionale 2. elle a terminé 6ème du championnat cette saison 2022-2023.