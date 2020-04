Creuse : le confinement, c'est dur? En appartement, c'est pire!

En Creuse, le confinement n'est pas le même pour tout le monde. La plupart des habitants du département vivent dans des maisons avec jardin, mais certains n'ont pas cette chance. A Guéret notamment, des dizaines de familles résident dans des appartements.

Depuis le 17 mars, elles ne sortent quasiment plus de leurs immeubles situés dans le quartier Brésard, Olivier de Pierrebourg, ou encore le long de l'avenue Charles de Gaulle. Cet enfermement est particulièrement difficile à vivre pour les enfants.

Rawa, 12 ans : "Je tourne en rond. Je m'ennuie vraiment"

Rawa vit avec sa maman et sa petite sœur de 8 ans, dans un appartement du quartier Brésard. Depuis le début du confinement, elle est très peu sortie : sa maman veille à ce que ses filles respectent les mesures de sécurité face au coronavirus. "Le confinement dans un appartement, c'est très dur, soupire Rawa, je tourne en rond. Je m'ennuie vraiment."

L'un des immeubles du quartier Brésard © Radio France - Céline Autin

Rawa se décrit comme une adolescente active : "Je ne suis pas une fille compliquée, mais je n'aime pas trop dessiner par exemple. Je préfère sortir dehors avec mes amis ou ma famille. Le sport me manque aussi", assure-t-elle. Elle rêverait de vivre dans une maison avec du terrain :

un jardin ça doit être mieux : on peut courir, faire des jeux dehors. Ici, avec les voisins, c'est impossible

Pour passer le temps, Rawa et sa maman on pourtant mis en place des activités : lecture, film, soirées pyjama, jeux de société et devoirs bien entendu. Même si elle se dispute un peu avec sa petite sœur, l'adolescente reconnaît : "C'est sympa de passer du temps toutes les trois. On rigole bien. Je le retiendrai aussi".

Rawa, avec sa maman et sa petite soeur. - Rawa

Rawa est consciente que le confinement s'apprête à être prolongé. Sa réaction est pleine de sagesse : "C'est compliqué, mais il faut l'accepter", assure la jeune fille, qui promet de respecter les règles quoi qu'il arrive. Elle se console en se disant : "au moins en ce moment, il y a un peu moins de pollution".

Le coup de blues des enfants d'Amandine

Amandine Labreuvoir vit dans un appartement, près de l'avenue Charles de Gaulle, avec ses quatre enfants. Le plus âgé a 14 ans, la plus jeune a 8 mois. Les première semaines, les plus grands ont mal supporté le confinement : "Au début c'était très dur pour mes trois garçons, raconte-t-elle, ils voulaient sortir, l'école et les copains leur manquaient"

Les quinze premiers jours ils n'ont pas voulu se mettre à leurs devoirs. Je crois que moralement ils n'étaient pas bien. Ils ne voulaient rien faire. Ils dormaient toute la matinée et l'après-midi ils restaient à regarder des séries TV

Dorénavant, les enfants d'Amandine Labreuvoir semblent avoir surmonté leur coup de blues.

Vue depuis un balcon guérétois © Radio France - Céline Autin

La famille a trouvé un équilibre : "Le matin je les laisse dormir. En début d'après-midi, ils ont un petit temps pour jouer à la console. Ensuite on passe aux devoirs. Parfois on fait un jeu de société ou des mots croisés. Et le soir on choisit tous un film à tour de rôle pour le regarder ensemble", raconte-elle.

La famille attend le déconfinement avec impatience. Ils rêvent de faire un barbecue en plein air, d'aller manger au restaurant et d'organiser un match de foot avec les copains.

Florence, confinée avec un petit garçon qui déborde d'énergie

Florence Bésagny vit avec sa fille de 12 ans et son fils, qui aura bientôt 6 ans, dans un appartement du quartier Olivier de Pierrebourg à Guéret. Le confinement pèse beaucoup sur son petit garçon, qui déborde d'énergie : " Il a envie de sortir et à part pour promener le chien, il n'a pas le droit de le faire". Résultat : le fils de Florence tourne comme un lion en cage :

Il court partout. Il joue au ballon dans la maison. Il saute...

Cette attitude et le manque d'espace créent des tensions dans la famille : "parfois les enfants s'énervent l'un contre l'autre. Ils ne se supportent plus et se disputent. Ils sont trop ensemble", conclut Florence.

Pour tenter de canaliser l'énergie de son fils, Florence lui permet de sortir le chien tous les jours. Ils en profitent pour faire une demi-heure de promenade autour de chez eux, dans le respect des règles de confinement. Florence Bésagny a déjà prévenu ses enfants que le confinement allait être prolongé.

En effet ce lundi 13 avril, Emmanuel Macron doit prendre la parole à 20h pour annoncer combien de temps les Français devront encore rester chez eux.