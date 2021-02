Creuse : le confinement n'a pas fait augmenter les violences conjugales, seulement on ne peut plus les ignorer

Janvier 2021, un homme est condamné, pour harcèlement envers son ex-femme... à porter un bracelet anti-rapprochement. Une première dans le département de la Creuse.

Le "BAR" est l'un des dispositifs les plus récents mis en place par le gouvernement pour lutter de manière concrète contre les violences conjugales. Depuis 2017, des téléphones "grave danger" sont attribuées à des personnes susceptibles de subir des violences au sein de leur couple ou de leur famille. En 2020, deux personnes ont été équipées dans le département.

Aravic ne donne pas plus de détails : il faut protéger les victimes. Même après qu'elles aient pu être mises à distance, dans l'urgence, d'un risque de violence.

Le couvre-feu, les confinements successifs, tout ça a a créé de la pression, et ce contexte de crise sanitaire a peut-être rendu le climat plus propice à des comportements violents au sein des familles ou des couples. Chez Aravic France Victimes 23, on en est bien conscient, mais il s'agit de garder de la perspective : 97 signalements pour violences intra-familiales en 2020 (pour cette seule association). En 2019, il y en avait eu 92. L'augmentation est réelle, mais elle est loin d'être significative.

"Nous sommes à la jonction"

Comme une main tendue aux victimes Aravic a déposé de la documentation dans les centres commerciaux creusois, et s'est associé avec plusieurs pharmaciens chargés d'appeler la police dès qu'on leur signalait des violences.

Peu à peu les tabous se brisent, sur l'inceste, les violences conjugales, le harcèlement sexuel. Pour Sylvie Vaugelade, présidente d'Aravic 23, "nous sommes à la jonction." Trois ans après la déferlante de témoignages #Metoo et #balancetonporc, les associations d'accompagnement de victimes constatent que la parole s'est libérée durablement : "Souvent ils expliquent, raconte Sylvie Vaugelade, que dans le cadre d'un livre, de ce qu'ils ont entendu à la radio, c'est ça qui les fait se déplacer."

Les trois employés et cinq bénévoles d'Aravic 23 vont continuer d'écouter et d'accompagner les victimes de violences conjugales, sexuelles, ou incestueuses. Leur outil le plus important reste le téléphone. Pour les femmes victimes de violence, le numéro à composer reste le 39 19. Pour obtenir une aide concernant toute forme de violence, deux numéros sont à retenir : le 116 et le 006.