Creuse : le département en alerte orange à la neige

Et de trois ! La Creuse n'en a pas fini avec la neige. Le département se réveille depuis le début de la semaine sous un manteau blanc et ce mercredi ne va déroger à la règle. Météo France vient de placer la Creuse en vigilance orange à compter de mardi 17 janvier minuit et jusqu'à mercredi 18 janvier 9 heures. Il devrait tomber entre 1 à 5 centimètres sur le département et localement beaucoup plus. Les prévisionnistes annoncent entre 7 à 8 centimètres sur le nord de la Creuse, sur un secteur qui va de La Souterraine à Boussac.

Neige et froid

Cet épisode neigeux s'accompagne d'une chute des températures. Mercredi au lever du jour, il fera entre moins 5 degrés et moins deux degrés. Et la fin de semaine promet d'être glaciale. Il faut s'attendre à des températures minimales autour de moins 7° à Aubusson, moins 5° à Guéret et moins 4° à La Souterraine.