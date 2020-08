Creuse : le Département fait appel à une agence de marketing pour développer son attractivité

Fraîchement débarqués de Paris, Jonathan Lacoste, directeur conseil pour l'agence Bastille, et Antonin Michelet, gérant de la société Creaspace, sont arrivés dans la soirée du lundi 18 août dans la Creuse. Ce sont eux qui ont remporté l'appel d'offre lancé par le Département, il y a quelques mois, pour développer son attractivité, à la fois économique et touristique, dans le cadre du plan particulier. Un déplacement qui vient en complément du questionnaire mis en ligne en juillet pour sonder auprès des internautes l'image de la Creuse.

Établir les points forts et les points faibles

Avant de dresser leur diagnostic, ces deux experts en "marketing territorial" sont venus s'imprégner trois jours des paysages, mais aussi des problématiques locales. Leur mission ? "Identifier les forces et les faiblesses du territoire, ce qu'on va pouvoir mettre en avant, par la suite, dans la communication et se mettre d'accord avec l'ensemble des acteurs. C'est aussi pour cela que l'on rencontre plein de monde : pour réfléchir tous ensemble à comment on parlera de la Creuse demain", expose Jonathan Lacoste.

Les deux experts en marketing questionnent les gérants du gîte le Sully, à Mortroux, pour établir les problématiques économiques locales. © Radio France - Marie Roussel

Pour ce faire, le duo va rencontrer le maximum d'élus, de membres du monde associatif et d'acteurs économiques. "C'est bien d'avoir un regard extérieur, qui laisse de côté les a priori, déclare Catherine Defemme. Ces experts vont nous proposer des choses innovantes, tout en préservant le patrimoine." La vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'attractivité souhaite voir naître de cette étude un "label de qualité", une "marque creusoise".

Passer à la vitesse supérieure

Ces efforts fournis par le Département en matière d'attractivité ne datent pas d'hier, mais Catherine Defemme confirme vouloir mettre un coup d'accélérateur depuis le début de l'année. "C'est vrai que cette année a été importante, pour nous. Il y a eu cette campagne d'affichage dans les métros parisiens, le stand de la Creuse au Salon de l'agriculture où nous avons eu énormément d'affluence". A cela s'ajoute la fréquentation touristique exceptionnelle cet été, conséquence directe du coronavirus. "Tous ces événements font qu'on ne peut pas laisser passer. On avait déjà l'envie, mais maintenant il faut vraiment qu'on aille le mieux possible et le plus vite possible".

Les experts ont jusqu'à décembre pour rendre leur copie.