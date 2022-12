Creuse : le musée d'art et d'archéologie de Guéret ne rouvrira pas en 2023

Pièce du musée d'art et d'archéologie de Guéret

"C'est notre bête noire", reconnait Henri Leclere, élu de la majorité à la Ville de Guéret, à l'issu du conseil municipal qui s'est tenu ce lundi 5 décembre. Le musée d'art et d'archéologie est fermé depuis 2019 pour des travaux d'agrandissement, initiés par la précédente équipe municipale. Le nouveau bâtiment sera livré à la mi-janvier 2023, mais le bout du tunnel est encore loin.

Les délais s'allongent

Concernant les délais, les coups de malchance se sont multipliés, précise Henri Leclere : "nous avons eu la faillite de l'entreprise, le covid, des corps d'État qui ne se coordonnent pas toujours très bien... Pour l'instant, on ne peut donner aucune date de réouverture. La partie chantier se termine, mais on ne pourra pas rouvrir sans avoir fait les travaux de l'ancien musée. Nous en sommes au stade des études et les délais ne sont pas encore connus".

Une fois le nouveau bâtiment livré, il faudra encore déménager le personnel et les œuvres, ce qui devrait prendre entre 6 et 7 mois. Il faudra également construire le parking visiteur, un chantier de cinq mois, et entamer la déconstruction du vieux bâtiment. Ce programme devrait occuper toute l'année prochaine. Le musée ne rouvrira donc pas ses portes au cours de l'année 2023.

Près d'un million d'euros supplémentaire sur la facture

Les travaux du musée d'art et d'archéologie de Guéret devraient coûter plus de 6,6 millions, selon le nouveau budget. En 2017, lors de l'ouverture du chantier, la mairie annonçait une facture d'un peu moins de cinq millions d'euros. "Une situation un peu ubuesque", déplore Marie-Françoise Fournier, car ce dossier va peser sur l'investissement. D'autant plus que la restauration du vieux musée devrait coûter 1,2 millions d'euros.

Fin 2021, la mairie avait déjà eu une mauvaise surprise : alors que les travaux devaient, à l'origine, se limiter à un agrandissement, les analyses ont révélé des problèmes de normes concernant l'électricité et la sécurité, sans compter des fuites dans la toiture et une remise en état des peintures et des parquets. Un imprévu lui aussi accompagné de nouvelles factures.

Le nouveau musée d'art et d'archéologie de Guéret devrait compter 300 mètres carrés et accueillir de nouvelles collections. À une date encore inconnue.