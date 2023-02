Creuse : le pilote automobile Jean-Pierre Jabouille est mort ce jeudi

"On est vraiment très tristes". Jean-Paul Renvoizé se souvient de son ami, Jean-Pierre Jabouille mort ce jeudi 2 février à Paris. Le journaliste spécialiste de la Formule 1 et fondateur du Creusekistan, le rallye automobile de vieilles mécaniques a bien connu le coureur automobile. "On fréquentait les mêmes personnes, nous avions des amis communs. C'était quelqu'un de très attachant, de très gentil. C'est une grosse perte pour le sport automobile". Jean-Pierre Jabouille avait remporté le grand prix de France automobile à Dijon en 1979 au volant d'une voiture Renault 100% française. "Cela n'était jamais arrivé avant et c'était une grande fierté nationale", ajoute le journaliste.

Toujours attaché à la Creuse

La famille de Jean-Pierre Jabouille est originaire d'Aubusson. Le coureur automobile venait régulièrement dans la maison familiale à Vallière. "Il était très discret raconte Valérie Bertin la maire. On pouvait l'aborder quand il faisait ses courses mais il aimait sa tranquillité. Nous étions fiers d'avoir un champion dans notre commune". La dernière fois qu'il est venu dans le village c'était à l'été 2021 mais il était très affaibli confie Valérie Bertin, très émue.

On ignore pour l'instant si Jean-Pierre Jabouille sera enterré dans le caveau familial à Vallière.

