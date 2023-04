Creuse : le RCGC gagne son match aller 19 à 15 face à Evreux en 32ème de finale de Fédérale 3 !

Le RCGC a tout donné ce dimanche après-midi face à Evreux en battant les Normands 19 à 15 sur le terrain du stade Léo Lagrange à Guéret. Les rugbymans guéretois jouaient pour les 32e de finale du championnat de Fédérale 3.

ⓘ Publicité

"Ca fait 5 ans qu'on attendait ça !" exultent les supporters à la fin de ce match où la pluie s'est invitée à la deuxième période.

Un match où les Vert et Noir se sont montrés combatifs. A la fin de la rencontre, quatre pénalités et une transformation de Marveen Delfour plus un essai d'Aubin Villetorte.

Le RCGC part avec quatre points d'avance avant leur déplacement dimanche prochain en Normandie pour le match retour. Avec un objectif : la montée en Fédérale 2 !