Creuse : les 10 infos qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

L'actualité vous a fait réagir tout au long de l'année 2016 sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Voici les 10 infos à retenir de cette année parmi celles que vous avez le plus aimé, commenté et partagé.

Un mort par balle à Guéret

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016, un jeune homme de 24 ans est la cible de coups de feu en plein centre-ville de Guéret, il décède de ses blessures. Transporté en hélicoptère à l'hôpital de Limoges dans un état "désespéré", il est mort le jour même. L'auteur des coups de feu a été interpellé le 17 juillet à Limoges, il s'agit d'un Guérétois de 20 ans qui a été mis en examen pour "assassinat" il a reconnu les faits en garde à vue.

Une fillette décède après une chute d'une structure de jeu

Le 1er novembre, dans l'après-midi, sur l'aire de loisirs de l'étang de Courtille, une fillette de 12 ans est décédée après être tombée d'une structure de jeu. D'après les premiers éléments, elle aurait fait une chute de trois mètres, et serait retombée sur la tête.

Une guerre de clochers qui tourne au "ridicule"

Convoqué par la justice, parce que la cloche de sa vache fait trop de bruit ! C''est ce qui est arrivé à un agriculteur de Pionnat en janvier dernier. Après deux plaintes successives d'un voisin pour "atteinte à la tranquillité du voisinage", il a dû s'expliquer devant le tribunal de police de Guéret, une audience assez étonnante.

Ouverture d'un deuxième MacDonald's en Creuse

La Creuse était le dernier département français à ne compter qu'un seul McDonald's, l'exception a pris fin ce 21 décembre 2016 avec l'ouverture d'un second restaurant de l'enseigne américaine à la Souterraine. Le géant mondial de la restauration rapide a décidé de s'installer sur la future zone d'activités économiques de la Prade, au sud-est de la ville.

Un pompier agressé à l'arme blanche à la Souterraine

Le vendredi 10 juin 2016, il est 20h30 et l'adjudant-chef Philippe Hochart est seul lorsqu'il se retrouve face avec deux individus venus commettre un vol à la caserne. Il a reçu deux coups de cutter au visage et un coup de couteau dans le ventre. Le pompier âgé de 55 ans s'en est sorti mais cette agression a fortement marqué les professionnels des secours dans le département.

Les enseignes de "Pop à Guéret" se dévoilent

C'est officiel depuis le mois de mai, on connaît les 15 enseignes qui s'installeront dans le nouveau parc commercial dans la zone du Petit Bénéfice à Guéret. On y trouvera plusieurs magasins proposant, du prêt-à-porter, des produits de beauté, des équipements sportifs mais aussi des fruits, des légumes et du vin. L'ouverture est prévue en mars 2017.

De l'herbe qui sent le gaz

C'est une histoire de méprise qui risque de rendre les rapports de voisinage un peu difficiles. En avril dernier, un habitant d'un hameau de la Creuse s'inquiète d'une forte odeur de gaz chez un voisin et appelle les pompiers. Ces derniers sentent tout de suite une odeur caractéristique de THC, la principale molécule active du cannabis. Ils alertent les gendarmes qui découvrent une grande quantité d’herbe séchée. Au final, plus d’un kilo a été saisi, ainsi que sept plants de cannabis de plus d’un mètre de hauteur et du matériel de culture. Les deux propriétaires de la maison ont reconnu la culture de cannabis pour leur consommation personnelle.

Le procès des parents de Loan devant la cour d'assises de la Creuse

Le 14 octobre 2016, la cour d'assises de la Creuse a livré son verdict après une semaine de procès. Le père du petit garçon, Cédric Danjeux, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle et Christelle Mourlon, sa mère, à trois ans ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. Le 27 août 2014, les parents du petit Loan, âgé de quatre mois, avaient déclaré sa disparition près de Chénérailles dans la Creuse. Trois jours plus tard, ils avouaient en garde à vue qu'ils avaient enterré leur bébé quelques heures après sa mort à la suite de violences.

La Creuse star d'Échappées Belles

Au mois d'avril la Creuse accueillait les caméras de l'émission de France 5 "Échappées Belles." Pour réaliser ce numéro Sophie Jovillard et les équipes ont sillonné le département, de Bourganeuf à la vallée du Thauron en passant par la vallée des peintres, la tapisserie d'Aubusson mais aussi des rencontres avec des artistes ou les coureurs de Creuse Oxygène. Pour revoir "La Creuse, un eden naturel" l'émission Echappées Belles du 28 mai c'est ici.

700 personnes bloquées par un blaireau

Dur début d'année pour des centaines de passagers en ce 3 janvier 2016. Leur train est resté bloqué à La Souterraine pendant presque cinq heures, tout cela par la faute... d'un blaireau. C'est dans la nuit que le train de la ligne Toulouse-Paris a heurté ce qui serait un blaireau selon la gendarmerie et cet impact a sérieusement endommagé les freins du train. Plus de 700 personnes ont donc du attendre cinq heures que leur train soit tracté par une locomotive spéciale.