Creuse : les 36 résidents de l'Ehpad d'Ahun ont reçu leur première dose du vaccin anti-covid

"J'avais pas envie y a une semaine, et puis après je me suis décidé, j'ai dit je vais le faire." André Hiernard, 83 ans, ne tremble pas face à la piqûre de la seringue. Il fait partie des 36 résidents de l'Ehpad du Mas Faure, à Ahun, à s'être fait vacciner ce samedi. Premier Ehpad en Creuse à s'approvisionner en vaccin par le circuit des pharmacies.

A 83 ans, André Hiernard s'est décidé à se faire vacciner, après quelques jours de réflexion. Même immunisé, il continuera à appliquer les mesures barrière. © Radio France - Matthieu Le Meur

Les doses sont arrivées le matin même, à la pharmacie de Lavaveix-les-Mines. Le pharmacien, Francis Faure, les avaient reçues la veille, et conservées dans une armoire réfrigérée. Première livraison en Ehpad, et Francis Faure est prêt à en faire d'autres, il est "dans les starting-blocks."

Il sait déjà qu'il reviendra au Mas Faure dans trois semaines, pour distribuer les deuxièmes doses aux 36 résidents déjà partiellement vaccinés. Ce sera peut-être l'occasion pour les 8 résidents qui n'avaient pas donné leur consentement, de recevoir leur première dose de vaccin s'ils ont changé d'avis. "Pour certaines personnes, explique Cécile Moutaud, directrice de l'établissement, recueillir le consentement prend un peu de temps." Dans son Ehpad, la moyenne d'âge des 56 résidents est de 85 ans.

La campagne de vaccination prend de l'envergure

Après Anna Quinquaud, à Guéret, le Mas Faure est le deuxième Ehpad de la Creuse à faire vacciner ses résidents. Plusieurs autres seront prêts à le faire dès la semaine qui vient, notamment à Bussière-Dunoise, Sainte-Feyre, et Boussac.

Cet effet boule de neige, c'est le signe, pour la directrice de l'Agence Régionale de Santé en Creuse Isabelle Dumont, que la campagne de vaccination est bel et bien lancée dans le département. "Il y a eu un démarrage très fort la semaine dernière, Ehpad et centres de vaccination, et il y a un effet d'entraînement."

En plus des Ehpad, plusieurs autres centres de vaccination devraient se mettre en place la semaine prochaine, à Aubusson et à la Souterraine. Et ça n'est qu'un début, l'ARS et la préfecture envisagent d'en ouvrir le plus possible, pour que le maillage territorial soit le plus complet possible. A partir du 18 janvier, le vaccin sera accessible à toutes les personnes de plus de 75 ans, membres du corps médical ou non.