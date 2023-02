Creuse : les boulangeries mettent la main à la pâte pour lutter contre les arnaques en ligne

Dans les 85 boulangeries de la Creuse, les sacs à pain en papier, qui emballent les baguettes, deviennent des outils pour alerter les clients sur les arnaques sur Internet. Cette opération a été lancée par la gendarmerie de la Creuse, et la préfecture. Au total, 65 000 sachets sont distribués par les boulangeries creusoises.

ⓘ Publicité

À lire aussi Creuse : des sachets de pharmacie pour lutter contre les violences conjugales

Sur ces sachets bleus, se trouvent donc des conseils pour éviter de se faire arnaquer et les bons comportements à adopter en ligne. Une campagne de prévention nécessaire pour les forces de l'ordre. "On a constaté une forte augmentation des escroqueries sur Internet ces deux dernières années, explique le commandant de gendarmerie Eric Cabioch. Et pour répondre à cette problématique, un des moyens, c'est la prévention"

Sur les sacs à pains, les clients pourront retrouver les conseils pour éviter de se faire arnaquer sur Internet. © Radio France - Juliette Mylle

"Avec les sacs à pain, on parle à tout le monde"

Et pour atteindre un maximum de personnes, quoi de mieux que les sacs à pain pour la préfecture ? "La boulangerie, c'est un commerce où tout le monde va, explique la préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille. Ces arnaques concernent tout le monde, tout le monde peut se faire avoir à un moment ou à un autre. Donc avec les sacs à pain, on marque les esprits, on parle à tout le monde."

Et elle le rappelle, il ne faut surtout pas hésiter à aller porter plainte si on est victime d'arnaque en ligne.