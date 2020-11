Creuse : les numéros à connaître en cas de détresse psychologique

Vous sentez seul, angoissé ? Rien d'étonnant à cela, la période que nous traversons est une période difficile. A chaque jour son lot de mauvaises nouvelles, le nombre de personnes hospitalisées ou décédées à cause de la Covid 19 ne cesse de s'allonger. Alors si vous avez besoin de parler de vos difficultés, voici la liste de numéros de téléphone locaux ou nationaux à composer.

Unité d'Actions Contre le Suicide

Il faut composer le 06 14 22 06 13 du lundi au vendredi, de 9h à 17. L'unité est également joignable par l'intermédiaire du standard du centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury au 05 55 51 77 00

➢ Écoute et Soutien

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18, l'association qui a une antenne sur Guéret répond au 05 55 23 49 95

PUMP 23 (Poste d’urgence médico-psychologique)

Cette cellule d’écoute et de soutien psychologique pour les professionnels de santé de la Creuse répond 7 jours sur 7 de 10h à 17h sur un numéro vert : 0 801 902 523

Agri'écoute

Le 09 69 39 29 19 accompagne les exploitants, les salariés agricoles et leur famille en situation de souffrance 7 jours sur 7, et 24h sur 24.

Mobilisation 23

Le 0 800 00 23 23 fonctionne 7jours sur 7 et 24h sur 24 pour les personnes isolées ou angoissées qui souhaitent se confier

Le centre d’animation de la vie locale AGIR

Il accompagne les jeunes et les familles sur le territoire de la communauté de communes Marche et Combraille. On peut joindre le centre du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h30 au 05 55 82 80 47 ou 06 67 73 89 05.

Maison des Adolescents Creuse

Ce lieu d’accueil et d’information, d’écoute et d’orientation, de soins et d’accompagnement, anonyme et gratuit pour les jeunes et leurs familles répond au 05 44 00 02 21 ou 06 10 89 60 33 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Groupe d’entraide et de soutien moral et psychologique de la montagne limousine

Vous pouvez le joindre au 05 19 89 97 90 le lundi de 9h à 10h30, le mardi de 17h à 18h30, le mercredi de 11h à 12h30, le jeudi de 17h à 18h30, le vendredi de 9h-10h30, le samedi de 11h à 12h30 et le dimanche de 17h à 18h30.

SOS Amitie

Le 05 55 79 25 25 fonctionne 7 jours sur 7, 24h sur 24. Il accueille et écoute les personnes en détresse et de leur entourage.

Solitud'écoute

C'est le service des Petits Frères des Pauvres destiné aux personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, d’isolement ou de mal-être. On peut le joindre au 0 800 47 47 88, 7 jours sur 7, de 15h à 20h.

Croix-Rouge écoute

L'appel est gratuit, de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Pour joindre ce service de soutien psychologique il faut composer le 09 70 28 30 00 ou le 0 800 858 858.