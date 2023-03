Creuse : les retraités souffrent de plus en plus de l'inflation, "ça me fait peur"

L'inflation pèse de plus en plus sur les français. (image d'illustration)

"Moi ça me fait peur, murmure Elina, 96 ans*. L'augmentation des prix, ça me fait peur".* Avec la montée des prix des courses, du carburant, du chauffage, de l'électricité ... C'est de plus en plus difficile pour cette retraitée de finir le mois avec un peu d'argent sur son compte en banque.

L'inflation a atteint 7% en France cette année. C'est donc de plus en plus difficile pour Edith de faire ses courses. "Quand on va au magasin, il faut regarder tout en bas des rayons et c'est l'endroit où on trouve les meilleurs prix, explique cette retraitée d'un salon de coiffure. On regarde quand même la qualité, mais on regarde quand même beaucoup le prix. Ça nous ennuie énormément." Elle qui a travaillé toute sa vie se retrouve avec une retraite d'un peu plus de 1.000 euro par mois.

"C'est honteux !"

Mais Edith se dit chanceuse, parce qu'elle habite encore avec son mari, "parce que sinon, on ne s'en sortirait pas." Son époux, Bernard, est plus révolté par cette situation : "C'est honteux !" s'exclame ce maçon à la retraite. Il a quatre petits-enfants, mais il n'a plus les moyens de les gâter comme avant.** "J'estime qu'à la retraite, quand on a fait son temps de travail, on devrait avoir la possibilité d'avoir des loisirs ... ça nous rend triste", déplore t-il.

Une situation que connaissent beaucoup de retraités creusois. "Dans le département, beaucoup de personnes vivent avec une très petite retraite, explique Hélène Giraud, secrétaire départementale pour la fédération "Ensemble et solidaires-UNRPA" de la Creuse*. Autour de 800 euros environ, voire moins, et ça concerne surtout des femmes seules*". Pour elle, ces petites retraites sont un signe de "mépris pour les personnes qui ont travaillé."