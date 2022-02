Creuse : les voitures radar privées commencent à flasher dans le département

Les voitures radar privées arrivent en Creuse. Depuis ce mardi 1er février, deux véhicules banalisés équipés de radars sont habilités à sillonner nos routes. Objectif : repérer les excès de vitesse. Ils peuvent circuler de jour comme de nuit, 365 jours par an.

Coup d'accélérateur sur les contrôles de vitesse en Creuse. Depuis ce mardi 1er février, deux voitures radar banalisées sillonnent les routes de notre département. Elles ne sont conduites ni par des gendarmes, ni par des policiers, mais par des opérateurs privés. Vous pouvez les croiser 24h sur 24, 365 jours par an.

Comment fonctionnent ces voitures?

Ces véhicules radar contrôlent toutes les voitures qu'elles croisent ainsi que celles qui les doublent. Elles peuvent relever les plaques d'immatriculation des contrevenants de jour comme de nuit. Contrairement aux radars fixes, elles n'émettent pas de flash lumineux afin de rester discrètes. En moyenne une seule de ces voitures établit plus de 3000 contraventions par mois.

Les voitures radar ont une marge de tolérance supérieure à celle des radars fixes : elle flashera les véhicules qui circulent a au moins 10 km/h en plus de la vitesse autorisée, ou 10 % au-delà de 100 km/h. "Toute personne normalement attentive aux limitations de vitesse peut donc rouler sans crainte d’être verbalisée", indique la préfecture de la Creuse dans un communiqué.

Le conducteur de la voiture radar n'est pas payé au nombre d'infractions relevées

La préfecture tient à rassurer : les prestataires ne sont pas payés au nombre d’infractions constatées. A la fin de la journée le conducteur de la voiture radar ne peut pas savoir combien de véhicules il a flashés. Tout est envoyé de façon cryptée aux officiers de police judiciaire en charge de la verbalisation.

Ces prestataires privés devraient soulager les forces de l'ordre.

Où peut-on croiser ces voitures radar privées?

Le conducteur ne choisit pas non plus son itinéraire. Chaque mois la préfecture propose dix itinéraires à ses prestataires. Ils visent les axes où il y a le plus d'accidents.

Vous pouvez potentiellement les rencontrer n'importe où. Les voitures radar flasheront également à petite vitesse, notamment dans les zones limitées à 30km/h en agglomération.