Creuse : malgré l'arrêt des Moutonnades, ça va bouger à Bénévent-l'Abbaye le weekend du 20 août

Bénévent-l'Abbaye fera bien la fête cette année pour la Saint-Barthélemy! Cet hiver on aurait pu croire le contraire puisque les organisateurs des Moutonnades ont annoncé la fin de cet événement . Après 20 éditions, les bénévoles étaient fatigués et préféraient s'arrêter. Mais récemment une nouvelle association baptisée Bénév'en fête s'est créée dans la commune. Elle souhaite organiser des festivités sur le même weekend que les Moutonnades : du 18 au 20 août.

ⓘ Publicité

Maintenir un événement important pour Bénévent-l'Abbaye

Après l'annonce de la fin des moutonnades, des habitants et membres du monde associatif de Bénévent-l'Abbaye ont décidé de se constituer en association afin de reprendre le flambeau. " On sait tous que le covid a fait du mal et qu'on a besoin de se retrouver. Quoi de mieux que la fête qui était déjà ancrée dans le village?", résume la présidente de l'association, Mathilde Collin.

Des Creusois se régalaient lors de l'édition 2020 des moutonnades © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les Moutonnades avaient l'habitude d'attirer des milliers de personnes au cours du weekend. L'événement avait aussi un intérêt pour les commerçants et les acteurs touristiques. Pour la première édition de sa fête de la Saint-Barthélemy, Bénév'en fête a tenu à conserver tout ce qui faisait le succès des Moutonnades.

Un programme fortement inspiré des moutonnades

Le vendredi 18 août , le coup d'envoi des festivités sera donné avec un café concert au BAR'DO .

, le coup d'envoi des festivités sera donné avec . Le samedi19 août , on retrouvera la traditionnelle brocante , des concerts, une randonnée VTT et le feu d'artifices.

, on retrouvera la traditionnelle , des concerts, une randonnée VTT et le feu d'artifices. Le dimanche 20 août, un marché de producteurs sera organisé, un trail de 11km ainsi que des randonnées pédestres, des spectacles culturels et la fameuse dégustation des frivolités bénéventines.

Cette liste d'animations n'est pas exhaustive et peut encore évoluer d'ici le mois d'août.

A la fête de la Saint-Barthélemy aussi, on pourra déguster les frivolités bénéventines © Radio France - Sarah Vildeuil

Quelques nouveautés à découvrir

La fête de la Saint-Barthélemy de Bénévent-l'Abbaye se différenciera des Moutonnades sur certains points, notamment la restauration. Alors que les Moutonnades faisaient la part belle à l'agneau, cette année les organisateurs optent pour une génisse à la broche pour le repas du samedi midi. Il y aura aussi des buvettes et de la restauration rapide tout au long du weekend.

L'offre culturelle évolue un peu également : " il y aura des groupes musicaux, des danses pour tous les âges y compris les enfants. C'est peut-être là qu'on diffère un peu ", estime Philippe Ritou, membre de l'association Bénév'en fête.

L'histoire du commerce ovin à Bénévent, qui était au cœur des Moutonnades, semble aussi occuper une place moins importante dans cette nouvelle formule.