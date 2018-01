Guéret, France

Non aux 80 km/h, usagers de la route, tous ensemble ! C'est le mot d'ordre de la manifestation des motards en colère ce samedi après-midi à Guéret. Ils étaient une trentaine à se mobiliser contre la mesure annoncée par le gouvernement, et qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

Une mesure qui ne baissera pas la mortalité sur les routes

Les motards s'étaient donnés rendez-vous à 14h30 place Bonnyaud. Ils ont ensuite distribué des tracts au rond-point Arfeuillère avant d'organiser une opération escargot dans les rues de Guéret.

Distribution de tracts à #Guéret des motards en colère de la #Creuse pour dénoncer la limitation à 80km/h. pic.twitter.com/zXrO1rBj3O — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 20, 2018

Martial, motard depuis des années, ne comprend pas la décision du gouvernement. "Il y a eu des exemples dans d'autres pays qui prouvent qu'avec les 80 km/h, on a beaucoup d'endormissement, de somnolence donc toujours autant de mort", souligne le jeune homme.

Et les automobilistes sont du même avis que les motards. Anthony par exemple est contre la limitation à 80 km/h : "Je ne vois pas ce que ça va changer, arriver à respecter le 90 c'est déjà pas facile, alors le 80...".

Organiser des formations auprès des enfants et des séniors

Pour Yannick, il y a des mesures bien plus urgentes à prendre, comme la réfection des routes. "Toutes les lignes blanches sont à moitié effacées, les passages piéton, on ne les voit plus, explique le motard. Je défie quiconque de rouler à 90 sur les routes de campagne, il y a des trous partout, c'est hallucinant".

Les motards en colère proposent aussi des formations dès le plus jeune âge, et des tests de conduite à partir de 65 ans. "Des personnes ont été interpellées heureusement avant un accident alors qu'elles remontaient la 145 à contre-sens, rappelle Didier Gargaud, le coordinateur de l'organisation dans la Creuse. Ces gens, ces personnes âgées notamment, n'ont pas reçu la formation adéquate, pour prendre les ronds-points par exemple."

Les motards comptent bien se faire entendre. Ils appellent à manifester samedi prochain à Limoges. Et ils promettent des actions coup de poing dans les prochaines semaines.