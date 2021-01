Creuse : menacée d'expulsion, une réfugiée congolaise envoie une vidéo à la préfète

Yolande, une réfugiée congolaise, lance un appel à la préfète de la Creuse. Après avoir quitté son pays en 2016, cette femme est tombée dans un réseau de prostitution à son arrivée en France. Elle assure avoir été séquestrée, violentée et a réussi à s'enfuir au bout de quelques mois. Elle a ensuite trouvé refuge en Creuse.

Mais Yolande est toujours en situation irrégulière et depuis le mois d'octobre 2020, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Limoges se penche sur son dossier ce jeudi 14 janvier. Avec son comité de soutien, Yolande a décidé de tenter le tout pour le tout, en contactant la préfète directement.

Une vidéo adressée à la préfète

Ce lundi 11 janvier, Yolande a envoyé une vidéo par mail à la préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille. "Craignant pour ma vie et ma sécurité, je m'adresse à vous et seulement à vous, de femme à femme, pour demander de m'accorder le droit de vivre en Creuse", annonce Yolande en introduction.

La quadragénaire s'exprime pendant une minute trente. Avec son comité de soutien, elle espère que la préfète accordera un recours gracieux à titre humanitaire. C'est à dire qu'elle retirera la demande de quitter le territoire.

Un projet professionnel dans le maraîchage

Au cours de cette vidéo, Yolande évoque son projet professionnel. Elle souhaiterait se lancer dans le maraîchage. Le couple qui l'héberge dans l'ouest de la Creuse est prêt à lui prêter des terres pour lancer son activité. Mais Yolande aurait d'abord besoin d'obtenir des papiers afin de pouvoir passer son permis et faire une formation au lycée agricole d'Ahun.

Le comité de soutien de Yolande, qui compte plus de 150 personnes, met aussi en avant l'intégration réussie de la jeune femme. Yolande a fait du bénévolat dans plusieurs associations, dont le secours populaire. "La Creuse a besoin de Yolande, et Yolande a besoin de la Creuse. C'est une histoire d'amour et une belle rencontre", résume Karine Garnier, qui fait partie de ce comité de soutien.

Une famille de Creusois prête à tout prendre en charge

Depuis le mois de juillet, Sandrine et son mari hébergent Yolande dans leur maison de l'ouest du département. "On prend en charge totalement Yolande, qui actuellement n'a aucun revenu et nous nous engageons à ce que ça continue jusqu'à ce qu'elle soit autonome", tient à dire Sandrine, qui en a assez des débats sur le coût supposé des migrants.

Yolande ne coûte donc rien à la société

Dans sa vidéo à la préfète, Yolande précise d'ailleurs : _"Je ne suis pas opportuniste. Je vis simplement ici, avec les gens qui m'aiment et que j'aime auss_i". La quadragénaire évoque aussi sa fatigue, à force de " devoir raconter mon histoire à chaque fois dans les moindres détails, et que ma parole soit remise systématiquement en question".

L'angoisse d'une expulsion

Yolande et Sandrine ne veulent pas croire à un possible expulsion. "Où est-ce que j'irai? s'interroge Yolande, au Congo je n'ai plus de famille, plus de nouvelle, plus rien", assure-t-elle. D'après le comité de soutien, La Croix Rouge Internationale a mené des recherches pour tenter de contacter la famille de Yolande, mais cela n'a rien donné.

Si elle retourne au Congo, Yolande a peur de retomber dans les filets du réseau de prostitution qui l'a fait venir en France. Elle a peur pour sa vie.