Creuse : 2 900 personnes manifestent à Guéret contre la réforme des retraites

La mobilisation marque un peu le pas ce mardi 7 février à Guéret. Les opposants sont moins nombreux que lors des deux premières journées d'action contre la réforme des retraites. Selon un premier comptage, 2 900 personnes manifestent ce mardi matin dans les rues de Guéret. Ils étaient plus de 4 000 lors des deux premiers rendez-vous , mais à l'échelle de la Creuse, réunir près de 3 000 personnes dans la rue c'est toujours une forte manifestation.

Le cortège se rassemble à la gare routière avant de partir défiler dans les rues de Guéret © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Un passage par le centre commercial Leclerc

Après avoir quitté la gare routière, et emprunter l'avenue du Berry, le cortège s'est dirigé vers le centre commercial Leclerc secoué depuis deux ans par une vague de départs révélée par France Bleu Creuse et La Montagne. Les manifestants ont pénétré dans le magasin et se sont rapprochés des caisses en soutien au personnel.