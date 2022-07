Creuse : où retrouver la brigade de contact mobile des gendarmes ce mois de juillet?

Les gendarmes de la Creuse innovent, pour aller au plus près de la population. Ils ont aménagé un camion et deux fois par semaines, ils se déplacent dans des communes dépourvues de gendarmerie. Vous pouvez alors aller les rencontrer pour faire toutes vos démarches comme à la caserne.

En Creuse les gendarmes vont au plus près de la population. Depuis le mois de juin, ils testent un nouveau service : ils ont aménagé un camion, et deux fois par semaines, ils se déplacent dans des communes dépourvues de caserne. Vous pouvez alors aller les rencontrer sans rendez-vous, pour faire toutes vos démarches. Ce service est baptisé "brigade de contact mobile". Pour le moment, huit communes ont été sélectionnées, afin de mailler le territoire : Saint-Sébastien, Jarnages, Bénévent-l'abbaye, Vallière, Mérinchal, Ajain, Lavaveix et Genouillac.

Où trouver la brigade de contact mobile ce mois de juillet en Creuse? - Gendarmerie 23

Un camion tout équipé

A l'intérieur de ce gros fourgon se trouve un petit bureau, avec un ordinateur, une box internet et même une imprimante. Les gendarmes ont accès à distance aux logiciels de la caserne, et ils peuvent donc faire toutes les démarches : enregistrer une plainte, vous inscrire à l'opération tranquillité vacances, ou encore faire votre procuration. Ils font aussi des opérations de prévention contre les violences intra-familiales et toutes sortes de délinquances.

Le fourgon de la brigade de contact mobile des gendarmes de la Creuse se déplace dans huit communes © Radio France - Camille André

Les gendarmes espèrent ainsi retisser du lien avec la population, et rendre service notamment aux personnes âgées, isolées ou vulnérables.