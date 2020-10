Creuse Oxygène : nouvelle médaille pour Olivia Onesti aux championnats d'Europe de VTT

A 16 ans, la vététiste Olivia Onesti continue de collectionner les médailles avec l'équipe de France. Ce jeudi 15 octobre, la sportive de Creuse Oxygène, est montée sur la deuxième marche du podium du relais par équipe, aux championnats d'Europe de VTT qui se déroulent en Suisse. Les tricolores terminent juste après l'Italie.

Déjà championne du monde la semaine dernière

Le 7 octobre, Olivia Onesti était déjà devenue championne du monde avec l’équipe de France en relais VTT. La jeune femme avait aussi terminé 4e de la course des junior Dame, alors qu'elle affrontait des adversaires plus âgées d'un an. Cette compétition se déroulait en Autriche à Leogang.