Creuse : plus de 200 écoliers sensibilisés au handicap grâce au sport

Se mettre à la place de l'autre pour le mieux le comprendre. C'était le principe de cette journée de l'Olympisme organisée par le comité départemental de la Creuse de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, ce 22 juin à La Souterraine et ce 23 juin à Bonnat. C'est à travers le jeu et le sport que plus de 200 écoliers ont ainsi été sensibilisés au handicap.

"L'objectif est de pouvoir porter un autre regard sur le handicap" explique Philippe Chavant, le président de l'USEP 23, " que les enfants se rendent compte qu'on peut vivre avec un handicap et comprennent mieux leur.s petit.s copain.s qui en ont un, dans un but d'inclusion dans la société". Des ateliers de cécifoot, de torball (avec un bandeau sur les yeux) ont ainsi été organisés, mais pas seulement.

Cible atteinte

Sur le parquet du gymnase, des parties de rugby-fauteuil se sont enchaînées. Les joues rouges, Julie, 11 ans, reconnaît qu'au début "c'est un peu compliqué parce que tu ne sais pas comment avancer, reculer ou tourner mais après quand tu sais bien faire, ça passe. C'est bien parce que ça évite la discrimination : tout le monde peut faire à peu près les mêmes sports". Sauf que ses camarades la reprennent en reconnaissant que "ça fait mal aux mains quand même !", d'ailleurs Geoffrey, 10 ans, a un peu trop forcé. Son "doigt a frotté sur la roue et ça brûle" explique-t-il en montrant son index. Et les sensations sont différentes : Nolan ne sent que ses bras "parce que je pousse avec mes bras et du coup, je ne sens plus mes jambes. Donc ça fait bizarre". Alors forcément, Yaëlle pense que "ça doit être dur pour ceux qui font ça tous les jours".

Cet atelier de rugby-fauteuil a pu être possible grâce aux prêts de fauteuils des comités USEP 87 et USEP 63 mais aussi parce que l'USEP 23 en a acquis une dizaine, grâce à ses économies et à un mécénat. Un fauteuil de la sorte (fauteuil sportif qui permet aux valides de s'essayer au rugby fauteuil) coûte 1 300 euros. Désormais, ils seront utilisés lors de rencontres inter-écoles en Creuse.