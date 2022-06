Creuse : plus de réseau téléphonique à Auriat, le maire décide de porter plainte

"Si notre réseau téléphonique devait passer une sorte de contrôle technique tous les ans, comme les voitures, on ne pourrait plus rien faire. Et puis de toute façon, c'est déjà le cas". Franck Simon-Chautemps, le maire d'Auriat (Creuse), est à bout. Depuis maintenant plus de dix jours, une trentaine d'habitants de sa commune se retrouvent sans réseau pour appeler depuis chez eux, que ce soit depuis leur ligne fixe ou leur téléphone portable.

Un réseau défaillant

La faute à un boîtier téléphonique défaillant, installé dans le bourg d'Auriat et géré par l'opérateur Orange. Depuis près d'un an, les habitants l'assurent, les problèmes sont récurrents et les connexions sont parfois chaotiques. Mais cette fois-ci, la panne dure depuis plus d'une semaine, du jamais-vu jusque-là. Les habitants les plus touchés habitent d'ailleurs dans les villages les plus éloignés du bourg, notamment du côté du Grand Vaud, du Petit Vaud ou encore de Dourdannes.

Franck Simon-Chautemps décide donc de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Il a déposé sa plainte ce mercredi 8 juin en gendarmerie. Le maire d'Auriat, commune de 127 habitants estime que cette situation est "intolérable".

Parmi les personnes touchés, on a des personnes âgées qui sont souvent isolées et qui ont besoin du téléphone pour appeler les secours. Là, ils sont complètement bloqués. Il faut que ça change" - Franck Simon-Chautemps, le maire d'Auriat.

Une intervention en juillet

Plusieurs habitants ont contacté les services d'Orange pour tenter d'avoir des réponses. Une intervention dans l'immédiat ne semble pas encore prévue, et le problème ne pourrait être résolu qu'en juillet, soit plus d'un mois après le début de la panne. Face à la complexité de la situation, le maire d'Auriat a donc décidé de remonter également le problème à la préfecture de la Creuse. Quant à sa plainte déposée en gendarmerie, le maire doute qu'elle puisse aboutir. Il veut surtout "alerter les pouvoirs publics et montrer le ras-le-bol général".