Creuse : plus que quelques heures avant l'ouverture de la fête foraine de la Trinité

Les odeurs de barbe à papa et de chichis vont envahir le centre-ville de Guéret, à partir de 14h ce samedi 3 juin. La fête de la Trinité est de retour. Elle va durer neuf jours. Pour cette édition, il y a 80 stands et manèges, c'est plus que l'année dernière. La fête sera totale puisque pour la première fois depuis la crise sanitaire, le feu d'artifice pourra se tenir, ainsi que la cavalcade .

Des manèges pour tous les goûts

Comme chaque année, les attractions sont variées sur la place Bonnyaud et la place Varillas de Guéret. Les traditionnelles auto-tamponneuses, queue du mickey, casino, et tir à la carabine sont présentes. Six manèges à sensation, dont plusieurs nouveautés, devraient aussi faire la joie des plus téméraires.

Six manèges à sensation sont présents cette année © Radio France - Camille André

Les gourmands retrouveront bien entendu les sucreries, gaufres, chichis et barbe à papa habituels.

Les forains promettent des prix "raisonnables"

Malgré l'inflation, la plupart des forains assurent afficher les mêmes prix que l'année dernière. "On ne peut pas se permettre d'augmenter comme le carburant du jour au lendemain, sinon les gens ne pourront plus monter dans nos manèges. Donc on essaye de maintenir des prix corrects", explique Farid, qui tient un stand d'auto-tamponneuses.

David Roux en plein montage d'un de ses manèges © Radio France - Camille André

Avec son fils et son frère, David Roux tient un manège mickey, une petite chenille et des stands de pinces. Lui aussi affiche les mêmes prix que l'an dernier : " On est là pour apporter de la gaîté et de la joie. Et on préfère voir les clients plusieurs fois, qu'une seule fois", plaisante-t-il.

Feux d'artifices, cavalcade... Ca se passe quand?

La fête de la Trinité commence donc ce samedi 3 juin à 14h. Elle dure jusqu'au dimanche 11 juin. Plusieurs animations seront organisées en marge de la fête foraine.

Samedi 3 juin à 22h : retraite aux flambeaux

Dimanche 4 juin à 15h : cavalcade

Mercredi 7 juin : défilé de vélos fleuris à 14h45 et corrida de la trinité à 17h45

Samedi 10 juin à 23h : feux d'artifices