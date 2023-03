Creuse : un camion de pompier réformé part pour le front en Ukraine

Grâce aux associations et à la collaboration avec le SDIS 23 et la ville d'Aubusson, Dmytro Mohylianskyi, 45 ans, réfugié ukrainien en Creuse, va pouvoir aider son pays grâce au don d'un camion de pompier réformé du SDIS 23. C'est une ancienne ambulance qui partira sur le front, à Bakhmout précisément, dans le Donbass, à l'est du pays où se déroulent encore les combats.

Dmytro Mohylianskyi est un père de famille, arrivé en Creuse en avril 2022, avec sa femme, ses 3 filles et son père malade. Il a créé une association en Creuse nommée "Amitié France Ukraine" pour continuer d'apporter son aide à son pays via des collectes de médicaments, nourriture et vêtements.

C'est d'ailleurs remplit de dons qu'il va partir le mardi 28 mars au matin pour l'Ukraine. "Ca a été beaucoup de documents, de papiers à fournir mais le travail à payé" se réjouit-il "Merci beaucoup ! Parce que c'est très important pour mon pays". Le camion sera donné à un médecin attaché à la base militaire de Butcha, à l'est de Kiev.

Le petit matériel a été enlevé du camion de pompier mais le brancard est donné avec l'ambulance © Radio France - Fany Boucaud

Les camions de pompier réformés vont soit à la casse soit aux associations, comme ici. Une occasion d'aider explique la Colonelle Stéphanie Duchet, directrice du SDIS 23 : "Avoir un véhicule qui puisse s'approcher des terrains de conflits pour aller aider au plus près les personnes blessées, c'est important pour les habitants et les soldats."

Créer des partenariats avec les villes ukrainiennes

En plus de l'ambulance, un camion de la mairie d'Aubusson sera du voyage, lui aussi plein de vivres et qui servira au retour. Avec à son bord, le maire, Michel Moine. Pour lui, c'est manifester la solidarité des Creusois envers les Ukrainiens. Un voyage qui va également permettre de créer des liens avec les élus. Michel Moine compte d'ailleurs rencontrer le maire de Butcha.

Le voyage va durer 8 jours en tout, à travers l'Europe, en passant par l'Allemagne, la République Tchèque, la Pologne et enfin l'Ukraine. 2.600 km d'Aubusson jusqu'à Butcha.