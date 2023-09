Creuse : un hôtel particulier de Felletin parmi les lauréats 2023 de la Fondation du Patrimoine

Comme chaque année, la Fondation du Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a sélectionné 100 projets dans les départements. Et pour cette année, c'est un hôtel particulier de Felletin qui a décroché le gros lot ! Tenu par le couple de Feydeau, cet hôtel, situé non loin de la mairie et du centre ancien, viendra compléter l’offre touristique de la ville de Felletin après sa réhabilitation. L'endroit a effectivement besoin d'un bon ravalement de façade : très vétuste, il est en grande partie inhabitable, et des dégâts des eaux ont rongé ses planchers et ses poutraisons. Mais les travaux en valent la peine : édifié en 1763, c'est un véritable vestige des constructions entreprises par les maçons creusois au XVIIIème siècle. Il faut refaire totalement la toiture et une aile, mais aussi réaliser une évacuation des eaux pluviales de la cour. Est prévue aussi une réfection des enduits et des menuiseries, en conservant au maximum celles d’origine.

ⓘ Publicité

Cet hôtel particulier de Felletin sera bientôt réhabilité pour devenir un lieu touristique - Mme de Feydeau

Cet hôtel particulier de Felletin a été sélectionné par la Fondation du patrimoine - Mme de Feydeau

L'aide de la Fondation du patrimoine va permettre de restaurer cet hôtel particulier de Felletin - Mme de Feydeau

Montant de l'aide connu en fin d'année

Le couple Feydeau va pouvoir envoyer le devis des travaux à la Fondation. Et ensuite, c'est l'attente : l'aide à la restauration de l'hôtel sera déterminée en fonction de ce que va rapporter le loto du patrimoine. La réponse sera connue en fin d'année. Le démarrage des travaux est prévu pour le premier semestre 2024 et sont prévus pour durer six mois.

Le montant de l'aide pour la rénovation de cet hôtel particulier de Felletin sera connu en fin d'année. - Mme de Feydeau