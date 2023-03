Creuse : un nouveau guichet pour faire ses documents d'identité à Dun-le-Palestel

Il est de retour ! Le guichet pour faire son passeport et sa carte d'identité a repris sa place depuis lundi 20 mars, au premier étage de la mairie de Dun-le-Palestel. Un service de plus, mais surtout une possibilité supplémentaire pour ses documents personnels en Creuse, car les lieux pour refaire ces documents ne sont pas légion. "Quel bonheur d'avoir ce guichet à Dun-le-Palestel, au lieu d'aller jusqu'à Guéret ou La Souterraine !", se réjouit Valérie, qui est venue refaire sa carte d'identité.

ⓘ Publicité

Et qui dit pas beaucoup de lieux, dit aussi des délais d'attente rallongés : c'est minimum deux mois à Guéret ou à La Souterraine. Et à Dun-le-Palestel, la greffe a (re)pris immédiatement : il y a déjà quatre semaines d'attente pour obtenir un rendez-vous ! "C'était une vraie attente de la population", souligne Marie-Hélène Pascal, la secrétaire générale de la mairie de Dun-le-Palestel. Et signe supplémentaire du succès de ce guichet, les demandes ne viennent pas que de Creuse. Certaines émanent des départements limitrophes, comme la Haute-Vienne et l'Indre, et d'autres émanent carrément de... Paris ! Certains Parisiens profitent de leurs vacances dans leur résidence secondaire en Creuse pour refaire leurs documents d'identité chez nous, et ainsi esquiver l'attente parfois énorme dans la capitale.

Si vous êtes patient, vous pouvez prendre rendez-vous au 05 55 89 01 30, ou bien aller sur place, directement, à la mairie. Bénévent-L'Abbaye vient aussi de lancer son guichet, ce qui fait désormais quatorze communes équipées en Creuse. Dans les prochains mois, Saint-Vaury et Gouzon vont aussi s'en équiper.