Creuse : un numéro vert pour les personnes handicapées et les aidants

Le département de la Creuse met en place un numéro vert pour les personnes handicapées et les aidants. Si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous êtes en difficulté et que vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pourrez contacter ce numéro gratuit 7 jours sur 7, de 7h à 21h. Vous serez alors mis en relation avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui est partie prenante de cette initiative.

Un numéro accessible pour les personnes sourdes et malentendantes

Ce numéro est accessible aux personnes sourdes et malentendantes, à partir des modes de communication TIP, LSF, LfPC et via www.acce-o.fr/client/0800360360

Le service sera maintenu après la crise sanitaire.