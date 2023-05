Creuse : un pas de plus vers l'intégration pour cinq Ukrainiennes

De gauche à droite : la coordinatrice et les deux formatrices, Yana, Anna, Anziza (Mahoraise), Anastasia et Marria

Depuis mi-janvier, cinq femmes ukrainiennes, âgées de 18 à 42 ans, suivent une formation "Hygiène et propreté" du GRETA au lycée professionnel Gaston-Roussillat de Saint-Vaury en Creuse. Arrivées il y a un peu plus d'un an à Saint-Vaury, elles n'ont jusqu'à présent pas travaillé ou pu effectuer que des remplacements par ci par là. Le collectif d'aide local, avec le soutien du GRETA, leur ont donc proposé d'intégrer une formation débouchant sur un emploi stable plutôt que de faire des petits jobs à temps partiel.

Cette formation "Hygiène et propreté" est ouverte à tous les demandeurs d'emploi. Il s'avère que cette année, ce sont elles qui constituent l'essentiel du groupe puisqu'elles sont cinq sur les six apprenantes. Il a donc fallu adapter les exercices et le format des cours, faire un énorme travail de traduction au début. Mais formatrices comme apprenantes se sont vite adaptées.

Une véritable reconversion

Si la bonne humeur et l'assiduité sont de mise, cette formation reste un véritable changement de cap pour ces femmes . En Ukraine, certaines travaillaient dans la finance, l'une était étudiante en agronomie. Mais leur besoin d'un retour à la vie active et d'un salaire les motive ; leur envie d'apprendre le français aussi, pour s'intégrer au mieux.

**"L'adaptation n'a pas été simple pour elles remarque Véronique Richin, une de leurs formatrices. En Ukraine, il n'y a pas de formation pour les femmes de ménage. On a dû leur faire comprendre qu'en France, ce ne sont pas des "femmes de ménage" mais des agents de propreté, qu'il y a des techniques, que c'est un métier reconnu et qu'il a donc une valeur, une reconnaissance. Elles ont dû s'adapter à cette idée là. Et puis l'écart professionnel qu'elles font est énorme ! C'est sûr que ce n'est pas valorisant au départ. On doit donc leur montrer que ce qu'elles font est gratifiant. Elles s'adaptent en France, elle parle français maintenant, elle commence même à écrire le français. Je dis "chapeau" ! Elles ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé".

A partir de cette mi-mai, ces Ukrainiennes effectueront sept semaines de stage, avant de passer les examens avec les autres apprenants limousins, à Brive, fin juin. Ensuite, diplôme en poche, elles pourront chercher du travail. Certaines ont déjà des propositions d'embauche.

Parmi les 157 Ukrainiens en Creuse, 35 ont un emploi

Il y actuellement 157 Ukrainiens en Creuse sont 101 adultes. Parmi eux, 35 ont un emploi, 18 sont en formation Français Langue Etrangère et 5 en formation diplômante "Hygiène et propreté" avec le GRETA à Saint-Vaury.