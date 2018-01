Creuse, France

La Fédération des Chasseurs de la Creuse doit en effet endiguer l’érosion de ses adhérents, dont le nombre est en baisse régulière depuis plus années. Ils sont environ 7800 aujourd'hui en Creuse. Le département perd une centaine d'adhésions chaque année. Ce permis entièrement financé va représenter plus de 200 euros d'économies pour les nouveaux pratiquants (car ils ne s'adresse qu'à eux).

"Que l'argent ne soit plus un frein pour obtenir un permis de chasser" - Jean-François Ruinaud, Président de la Fédération des Chasseurs de la Creuse

Car l'argent semble bien être un "frein", explique à France Bleu Creuse le Président de la Fédération des Chasseurs de la Creuse, Jean-François Ruinaud. "Cette année, on a fait la vignette à moitié prix pour les gens qui avaient arrêté depuis plus de trois ans, et on s'est aperçu que certains chasseurs sont revenus".

Sur un plan pratique, le permis sera gratuit, la vignette sera offerte par la Fédération, et les ACCA (Associations communales de chasse agréées) ou les chasses privées offriront également la carte.

"On estime qu'il y aura entre 300 et 400 candidats" sur cette opération, explique Jean-François Ruinaud, "ce qui va coûter environ 50.000 euros à la Fédération, entièrement financés sur des fonds propres" précise-t-il. Cette opération va durer deux ans.