Creuse : un rassemblement pour dénoncer une injustice au commissariat de Guéret

Les policiers de Guéret, soutiennent leurs collègues face à une injustice. Ce mardi 29 novembre à midi, une dizaine d'agents se sont brièvement rassemblés dans la cour de la cité administrative pour marquer leur indignation. En effet, le commissariat de Guéret compte actuellement dix officiers de police judiciaire (OPJ). Ce statut leur donne droit à une prime trimestrielle de plus de 300 euros. Mais pour une raison administrative, les deux OPJ arrivés les plus récemment à Guéret en sont privés.

Une situation administrative ubuesque

"Il y a une cartographie qui a été décidée par notre ministère, explique Stéphane Rigaud, secrétaire départemental au syndicat unité SGP Police-FO. Cette cartographie définit le nombre maximum d'OPJ qu'il peut y avoir dans un commissariat. Elle a été fixée au nombre de neuf. Cependant au hasard des mutations et des réussites aux examens, on est arrivé à dix OPJ à Guéret. Cependant l'administration ne voulait pas payer plus de neuf primes. Elle a donc décidé de n'en payer que huit, puisque deux fonctionnaires ont eu l'examen en même temps et ils estiment qu'il y aurait une rupture d'égalité". D'après lui, des situations similaires existeraient dans d'autres commissariats de France, notamment à Bergerac.

La situation pourrait être régularisée au début de l'année prochaine, avec la publication d'un décret qui cartographierait dix postes d'OPJ au commissariat de Guéret. En attendant, une enveloppe a été ouverte au commissariat de Guéret. Les huit OPJ qui touchent la prime ont prévu d'en reverser une partie à leur collègue, afin de partager.

Brigadier chef Frédéric Battut, qui dirige le groupe dédié aux violences conjugales a même promis de donner la moitié de sa prime à sa collègue directe, Ludivine, qui est l'une des deux OPJ lésés. "Elle est officier de police judiciaire, elle travaille comme moi, elle fait le même nombre d'heures que moi", explique-t-il avant d'ajouter "J'étais très en colère, on nous demande de lutter contre les violences faites aux femmes et contre les inégalités homme/femme, c'est une grande cause nationale, et aujourd'hui ma collègue qui est une femme ne va pas toucher sa prime".