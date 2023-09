Creuse : un vaste chantier va commencer à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourganeuf

A Bourganeuf, l'église Saint-Jean-Baptiste va bientôt faire l'objet de travaux. Cet édifice se situe à deux pas de la mairie et de la tour Zizim. Il s'agit d'un monument emblématique de la commune, mais il est en mauvais état. Il faut restaurer le clocher et la tourelle de l'escalier. Les travaux dureront un an et demi.

Fissures et marches d'escalier déjointées

Ces travaux consisteront notamment à refaire la charpente et la couverture du clocher. Il s'agira aussi de rénover les abat-sons ( les paravents qui rabattent le son des cloches). Les cloches, le vitrail-sud et le paratonnerre seront restaurés.

Le clocher sera restauré © Radio France - Camille André

La tourelle de l'escalier bénéficiera aussi d'un coup de neuf. Elle en avait bien besoin d'après Marie-Hélène Pouget-Chauvat, deuxième adjointe à la mairie de Bourganeuf: "les marches sont déjointées, de travers, ou ne se raccordent pas au pilier central, c'est impressionnant".

L'an dernier l'église avait déjà fait l'objet de travaux d'urgence visant à sécuriser l'édifice, pour un montant de 40 000 euros.

Un chantier très coûteux pour la ville

Le montant des travaux est estimé à 1,3 million d'euros TTC. La DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine participent au financement, mais il reste tout de même 400 000 euros à la charge de Bourganeuf.

A Bourganeuf, le patrimoine coûte cher © Radio France - Camille André

"C'est énorme pour notre commune", assure Marie-Hélène Pouget-Chauvat avant de poursuivre : "certes on a un beau patrimoine, mais on ne s'en sort pas : après les travaux d'urgence de l'an dernier et la restauration de la chapelle du Puy à 250 000 euros, on ne peut pas faire d'autre investissements. C'est terrible!"

Une réunion publique ce mercredi 27 septembre

Le chantier risque d'avoir quelques conséquences sur la vie du centre-ville. Certaines places de stationnement seront condamnées dans la rue Zizim. Pour accéder à la mairie, les personnes handicapées devront passer par devant : une rampe sera installée.

Pour en savoir plus sur le chantier et les perturbations, vous pouvez participer à la réunion publique organisée par la mairie ce mercredi 27 septembre. Elle se déroule à 13h30 à la maison des familles de Bourganeuf.