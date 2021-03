Creuse : élan de générosité à Croze pour aider une famille dont la maison a brûlé

Après l'incendie de la maison de Cathy et de son fils "Doudou", le 4 mars, la mairie de Croze lance un appel aux dons. Tout ce qu'ils avaient a brûlé : ils ont autant besoin de vêtements que de vaisselle et d'électroménager.

Le 4 mars, Cathy et "Doudou" ont tout perdu. La maison de cette Creusoise de 65 ans et de son fils autiste de 43 ans a entièrement brûlé au village du Cousseix à Croze, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Aubusson. Une semaine plus tard, la mairie lance un appel aux dons afin de les aider à surmonter cette épreuve.

La maison de Cathy et Doudou a entièrement brûlé le 4 mars. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

1.600 euros récoltés en quelques jours

Pour leur apporter un soutien financier, une boîte à dons est installée à la mairie. La cagnotte en ligne a déjà recueilli 1.600 euros grâce à la générosité de vingt-deux donateurs.

Il ne reste rien du mobilier de la maison. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Vous pouvez également faire don de meubles et équipements pour leur maison (électroménager, vaisselle, literie, etc.) Ils ont aussi besoin de vêtements : taille 40/42 pour Cathy, et XL ou XXL pour son fils David.