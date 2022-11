Creuse : une journée pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes

En moyenne, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex, selon les chiffres diffusés par le collectif féministe Nous Toutes . A l'occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, trois associations creusoises se mobilisent pour sensibiliser sur le sujet.

La parole autour des violences sexuelles et sexistes se libère en Creuse

Le Planning familial de la Creuse, le CIDFF 23 (centre d'information sur les droits des femmes et des familles) et Intermède 23 (lieu d'accueil pour les victimes de violences conjugales) installeront des stands à compter de 12h, devant la mairie de Guéret. Un "mur de la parole" sera également proposé à toutes les personnes qui le souhaitent, pour écrire des messages. Un atelier linogravure est prévu, ainsi qu'un lâcher de ballons biodégradables, à partir de 17h.

Chaque ballon portera le nom d'une victime de féminicide au cours de l'année. "En 2022, on est quasiment à 120, indique Ninon Brouard, animatrice prévention au sein du Planning familial. C'est un sujet qui prend de la place, en Creuse. La majorité des personnes que nous recevons sont concernées d'une manière ou d'une autre, par les violences. Pourtant, ce n'est pas la mission première du Planning, nous intervenons plutôt sur la santé sexuelle, mais la violence est partout."

Le CIDFF, le Planning familial et Intermède propose une journée de sensibilisation autour des violences faites aux femmes. - CIDFF 23, Planning familial 23, Intermède 23

Une collecte pour les appartements d'urgence

Les trois associations et leurs partenaires organisent aussi une collecte au profit des appartements d'urgence, pour les victimes de violences conjugales. L'argent permettra de payer des biens de première nécessité, comme des couches pour les femmes avec des enfants, mais aussi de décorer les appartements afin de les rendre moins austères et plus accueillants pour celles qui abandonnent tout quand elles quittent un homme violent.

"Le but de cette journée est de visibiliser ces violences, mais aussi les organismes qui luttent contre ces violences, poursuit Ninon Brouard. Ça peut changer les choses pour les victimes, leur permettre de savoir qu'il existe des lieux où elles seront crues, accueillies, accompagnées, écoutées."

Le numéro pour signaler des violences contre les femmes est le 3919. C'est un numéro gratuit depuis un poste fixe et il est invisible sur les factures.