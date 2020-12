Creuse : une maison d'asssistantes maternelles ouvre ses portes à Nouhant

Un tout nouveau service s'installe dans la commune de Nouhant, à l'est de Guéret tout près de l'Allier. Une maison d'assistantes maternelles vient d'ouvrir ses portes le 1er décembre. Il y a déjà une liste d'attente.

L'idée est venue de deux assistantes maternelles et a largement séduit la mairie qui a proposé d'installer la maison dans l'ancienne boulangerie.

C'est un véritable atout pour une petite commune rurale de 300 habitants : une maison d'assistantes maternelles vient d'ouvrir ses portes à Nouhant, à l'est de Guéret tout près de l'Allier. "À petits pas" accueille six enfants depuis son ouverture le 1er décembre. Il y a déjà une liste d'attente.

L'idée est venue de Mélodie, assistante maternelle depuis huit ans et d'Angélique, une amie dont elle gardait les enfants qui vient de terminer sa formation d'assistante maternelle. Le projet a séduit la mairie qui a proposé de faire des travaux dans l'ancienne boulangerie pour y accueillir les tous petits. "C'est une fierté ! On gagne en terme d'attractivité, d'accueil de nouvelles populations" s'exclame le maire Nicolas Simonnet. "Je crois beaucoup aux partenariats public / privé parce que la collectivité, on ne peut pas rempalcer les initiatives privées. Il faut croire aux chances de développement de nos petites communes !"

Un investissement de 50.000 euros

50.000 euros ont été investis dans ce projet. La mairie a été soutenue à hauteur de 70% par l'Etat et la communauté de commune Creuse confluence. Sans cet aide, Mélodie et Angélique n'auraient jamais pu se lancer. Elles prennent désormais leurs marques dans leur nouveau lieu de travail.

Mélodie et Angélique se sont lancés dans ce projet il y a un an. La maison d'assistante maternelle aurait dû ouvrir en septembre mais cela a été retardé par le confinement. © Radio France - Noémie Philippot

Ce changement est plus que bienvenu pour Mélodie, "pour le côté personnel. J'ai un petit garçon de trois ans qui supportait très mal que je travaille à la maison dix heures par jour." Travailler à deux est aussi rassurant pour Angélique qui débute, pour "tout ce qui est administratif et puis même pour les enfants quand ils sont un peu en difficultés. Avoir des conseils, c'est bienvenu !"

Bientôt deux places supplémentaires

Un nouveau service bien accueilli sur la commune : les habitants ont même donné des jouets pour équiper la maison. Les deux assistantes maternelles espèrent d'ici janvier pouvoir accueillir deux enfants supplémentaires.

Ce modèle est en pleine expansion selon le maire Nicolas Simonnet. Une autre maison d'assistantes maternelles a ouvert à Trois-Fond début octobre et une troisième doit ouvrir fin décembre sur la commune de Jarnage.