Creuse : une tornade ravage Pontarion et des communes alentour

Une catastrophe pour la commune de Pontarion. Ce jeudi 9 mars, un peu avant 17 heures, une tornade a traversé le bourg ravageant de nombreux bâtiments. De nombreuses toitures sont détruites, des tuiles se retrouvent sur la route. Des arbres et des poteaux électriques sont couchés. En retombant, les débris ont abîmé de nombreux véhicules. L'école de Pontarion est fermée ce vendredi 10 mars. Dix pompiers corréziens ont été dépêchés sur place vendredi en renfort pour réaliser des bâchages.

De nombreuses toitures frappées par la grêle et la tornade. - Mairie de Pontarion

Jeudi soir, la circulation était encore délicate sur la commune. La D941 est barrée en direction d'Aubusson et de Bourganeuf. La mairie appelle à faire attention et à éviter si possible les routes de Pontarion, avec tous les débris encore présents. Si vous circulez dans le secteur, faites très attention.

La tornade a aussi frappé d'autres communes

D'autres communes du sud de la Creuse comme Thauron, Masbaraud-Mérignat, Le Donzeil Saint-Hilaire-le-Château sont aussi touchées par le phénomène (la liste n'est pas exhaustive).

Vue sur une rue de Pontarion après le passage de la tornade. - Mairie de Pontarion

À Masbaraud-Mérignat, l'école est fermée ce vendredi 10 mars suite aux intempéries. La toiture a été sévèrement touchée.

Au Donzeil, au moins 17 habitations ont été touchées, mais il n'y a pas besoin de relogements. Des habitations étaient privées de courant ce jeudi soir. La D45 en direction de Saint-Georges-la-Pouge était coupée à cause de plusieurs chutes d'arbres. Elle ne devait pas rouvrir avant ce vendredi matin.

Près de 70 demandes de secours

Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés, essentiellement pour bâcher des toitures. Ils ont eu 12 demandes de secours sur le secteur de Masbaraud-Mérignat, 17 sur le Donzeil et 38 sur Pontarion. Stoppés par la nuit et les mauvaises conditions météo, ils n'ont pas pu toutes les traiter. Ils sont de retour sur le terrain ce vendredi matin depuis 8 heures et ont demandé à mettre en place des déviations et couper la RD 941 dans Pontarion afin de poursuivre en sécurité leurs opérations sur les toitures, au moyen d'échelles.

Des vidéos édifiantes sur les réseaux sociaux

Les internautes n'ont pas tardé à publier des vidéos de la tornade sur les réseaux sociaux.

D'après Keraunos, l 'observatoire français des tornades et orages violents, la Creuse n'avait pas connu un tel épisode depuis mai 1999.

D'autres internautes sont effarés par les dégâts visibles à Pontarion. Sur cette vidéo, on voit notamment les morceaux de tuiles qui jonchent les rues après le passage de la tornade.

Un phénomène "impossible à prévoir" selon Météo Creuse

Jeudi 9 mars, la Creuse n'était placée qu'en vigilance jaune pour le vent, l'orage et la pluie, ce qui paraît surprenant quand on voit les dégâts faits par cette tornade. Météo Creuse invoque un phénomène "impossible à prévoir" et a dépêché un de ses prévisionnistes pour faire des relevés. Les premiers éléments indiquent des vents à 218 km/h.