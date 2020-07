Creuse : une opération pour soutenir les artisans d'art

La région Nouvelle-Aquitaine lance une initiative pour soutenir les artisans d'art, en Creuse et ailleurs. Elle propose aux boulangers, aux pâtissiers, aux fleuristes ou encore aux coiffeurs, de laisser une place dans leurs boutiques pour exposer les créations d'un artisan d'art.

La Région Nouvelle-Aquitaine lance une initiative pour aider l’artisanat d'art. De nombreux salons et marchés ont été annulés à cause du covid-19 et leur activité est paralysée. La Région compte sur la solidarité entre professionnels pour leur offrir de nouveaux espaces d'exposition.

Exposer des créations dans les boulangeries ou chez les fleuristes

La Région propose aux artisans comme les boulangers, les pâtissiers, les fleuristes ou encore les coiffeurs, de laisser une place dans leur boutique pour exposer les créations d'un artisan d'art.

Cet espace doit être proposé pour 15 jours minimum, à titre gratuit et sans aucune contrepartie financière sur les ventes. L'opération se déroulera du 1er août au 31 décembre 2020.

Si vous avez envie de participer à cette opération, soit en tant que créateur, soit en tant que commerçant, vous pouvez vous inscrire ici.