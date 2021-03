Creuse : une réalisatrice recherche le témoignage de femmes mariées depuis longtemps

L'amour longue durée en milieu rural au coeur du prochain documentaire de Carine Lefebvre-Quennell. Et c'est en Creuse que la réalisatrice souhaite recueillir des témoignages. Elle lance l'appel et sera dans notre département en avril pour finaliser ses recherches et faire des rencontres.