Les terrasses des cafés étaient pleines place des Clercs à Valence (Drôme) pour le quart de finale entre la France et l'Uruguay. Les supporters ont exulté au coup de sifflet final. L'ambiance monte peu à peu dans ce mondial de foot.

Valence, France

Des klaxons sur les boulevards, des drapeaux français aux fenêtres des voitures, des cris de joie...Valence, comme d'autres villes de Drôme Ardèche, s'est enflammée pour les Bleus ce vendredi en fin d'après-midi. La France l'emporte 2/0 sur l'Uruguay et se qualifie pour les demies-finales de cette Coupe du Monde de Foot en Russie.

Place des Clercs à Valence, où plus une chaise n'était libre aux terrasses des cafés, le public a commencé à s'emballer dès le deuxième but, celui de Griezmann. Dès lors des "on est en demi" se faisaient entendre.

Entre la Marseillaise et les "on est en demi", ça y est, la place des clercs à #Valence s'emballe pour les #Bleuspic.twitter.com/kATj00ZBBP — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) July 6, 2018

Les supporters des Bleus les voient désormais aller au bout. Dans leur rangs, on trouve quelques peluches Footix, des maillots Zidane, on entonne le "I will survive" devenu l'hymne de la victoire 98. Tous les fans ont semble t'il envie de revivre la ferveur qu'engendre un titre de champion du monde de foot.

Pour l'heure, place à la demi-finale. Ce sera face à la Belgique (qui a battu le Brésil 2 à 1), mardi 10 juillet à 20h.