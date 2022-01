Crise à l'hôpital : les soignants des Landes réclament "des bras, des lits et du pognon"

Des blouses blanches et des gilets rouges se sont retrouvés Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan ce mardi matin. Une centaine de professionnels de la santé ont bravé l'épais brouillard pour répondre à l'appel de la CGT pour défendre l'hôpital. Ils viennent de l'hôpital de Mont-de-Marsan, de celui de Dax mais aussi du médico-social. Les revendications ne sont pas nouvelles, mais Nicolas Borde, infirmier psychiatrique à l'hôpital de Mont-de-Marsan et membre de la CGT, estime que les soignants ne sont "toujours pas entendus", malgré deux ans de crise du Covid-19 et les "mesurettes du Ségur de la Santé". Il réclame "plus de moyens pour tout le monde de la santé". "Des bras, des lits et du pognon", lance Nicolas Borde en guise de résumé des revendications.

Les soignants décernent des légions d'honneur fictives mettant en cause l'action des politiques en matière de santé, mardi 11 janvier à Mont-de-Marsan © Radio France - Camille Laurent

Sous le barnum monté pour l'occasion, des légions d'honneurs fictives sont remises pour pointer l'action des hommes et femmes politiques aux commandes de la santé. Fermeture de lits, manque de personnel, déficit d'attractivité et mauvaises conditions de travail, les ministres actuels ou passés en prennent pour leur grade.

À trois mois de la présidentielle, le compte n'y est pas dans le programme des candidats, souligne Nicolas Borde de la CGT. "À droite, Valérie Pécresse a déjà annoncé qu'il y auraient encore des économies dans les services publics", détaille-t-il. Et à gauche, "quel candidat a dit qu'il allait faire quelque chose pour l'hôpital public ? Aucun", déplore-t-il. Les soignants landais se sont d'ores et déjà donné rendez-vous le 27 janvier prochain pour une nouvelle journée d'action.