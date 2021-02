Crise à l'OM : "On est un peu la risée du monde, je ne compte plus les piques des sénateurs" (Jérémy Bacchi)

Jacques-Henri Eyraud peut-il rester encore longtemps à la présidence de l'Olympique de Marseille ? Une chose est sûre la pression est en train de monter et il n'y a pas que les supporters qui réclament son départ au lendemain du départ du coach André Villas-Boas mis à pied. Parmi ceux qui voudraient du changement à la tête de l'OM, il y a le Marseillais supporter, mais aussi sénateur communiste Jérémy Bacchi : "Le lien de confiance qui unit un président à l'institution aux supporters et profondément détérioré. Je ne sais pas comment aujourd'hui il pourrait se reconstituer. Il ne reste pas 36 solutions et je crois qu'en réalité, c'est ce que veulent beaucoup de Marseillaises et de Marseillais aujourd'hui".

Marseille la risée

Le sénateur communiste qui estime que Marseille est aujourd'hui "salie". Il raconte notamment qu'au Sénat, où il se trouve actuellement, les critiques et moqueries à propos de l'OM lui reviennent régulièrement : "Je ne compte plus les piques et les critiques des sénateurs, des salariés que je croise sur l'OM. On est un peu la risée du monde, certains trouvent ça 'Pagnolesque', pour tout vous dire, moi, pas trop."

Et le sénateur qui ne cache pas son pessimisme pour la suite :"Je n'arrête pas de lire que certains ont déjà refusé de venir à Marseille. Ca me semble effectivement très compliquée dans une situation qui n'est pas assainie d'attirer un nouvel entraîneur".