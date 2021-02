Crise à l'OM : la classe politique se désole et appelle au calme

L'Olympique de Marseille s'est attiré la foudre des supporters en annonçant la mise en place d'une grande concertation baptisée "Agora OM" et la fin de la convention entre les groupes de supporters et le club. Le maire Benoît Payan, sur les réseaux sociaux, assure avoir écrit au président Eyraud.

C'est sur les réseaux sociaux que le maire de Marseille a réagi aux annonces de l'Olympique de Marseille ce lundi soir après une journée où la fracture entre le club et les supporters s'est encore aggravée. La mise en place d'une grande concertation "Agora OM" avec les supporters, et la fin de la convention entre les groupes de supporters et le club ne passe pas du tout. Et le maire de Marseille l'a bien compris. Dans un message posté sur son compte Twitter et sur sa page Facebook il assure avoir écrit au président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud pour lui demander de "calmer le jeu".

Les supporters sont l’âme du club. Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice. J’ai écrit à Jacques-Henri Eyaraud pour qu'il calme le jeu (Benoît Payan sur Twitter)

Réactions aussi de Samia Ghali et Martine Vassal

D'autres élus ont rapidement mesuré le malaise qui est en train de s'installer. Dans un communiqué envoyé à la ministre des sports Roxana Maracineanu, Samia Ghali, adjointe au maire en charge notamment du stade Vélodrome estime que "la dissolution des clubs de supporters envisagée par l'Olympique de Marseille est une double peine inconcevable que nous devons éviter". L'élue ajoute : "L’histoire de l'OM ce n’est pas celle d’un supportérisme caporalisé. C’est le fruit d’identités diverses mais rassemblées qui joue un rôle essentiel de cohésion sociale dans notre ville".

La présidente des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Martine Vassal a elle aussi affiché son soutien envers les supporters. Dans un message également posté sur les réseaux, elle assure avoir "informé la Présidence du Club de l’OM qu’il fallait gagner des matchs et travailler avec les supporteurs". Dans un autre message elle s'adresse au président "Ne vous trompez pas".